Forza Ninove-kopman D’haeseleer trapt na op sociale media: “Om de poen is het te doen!” kg

27 december 2018

08u41

Bron: Facebook 0 Nu een coalitie is gevormd in Ninove waarbij Forza Ninove buitenspel werd gezet, laat voorman Guy D’haeseleer zijn ontevredenheid ongeremd merken op sociale media. In een bericht op Facebook haalt hij zwaar uit naar Joost Arents (N-VA) die ervoor koos om in zee te gaan met Open VLD en lokale partij Samen.

“De maskers vallen af. N-VA’er Joost Arents depanneert linkse coalitie in Ninove”, schrijft D’haeseleer in het bericht. “Hoe hypocriet kan men zijn? [...] Hij slaagt er nu dus in om al zijn “principes” te verloochenen en te kiezen voor het postje.” Bij het statement werd ook een foto van Arents geplaatst, voorzien van rattenoren en staart. “Om de poen is het te doen”, klinkt het bijschrift.



“Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen, en de Vlaamsgezinde kiezers in het bijzonder”, schrijft D’haeseleer ook. “Ik hoop dat hij het lef heeft om 6 jaar te blijven zetelen. Deze laffe houding geeft me de moed om er vanaf 3 januari in te vliegen, samen met mijn 15-koppige fractie. Op naar de volstrekte meerderheid in 2024!”