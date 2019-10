Forum der Joodse Organisaties ziet af van strafklacht tegen schrijver Dimitri Verhulst ADN

07 oktober 2019

13u32

Bron: Belga 0 Het Forum der Joodse Organisaties ziet af van een strafklacht tegen schrijver en columnist Dimitri Verhulst. Dat meldt de Joodse koepelorganisatie vandaag in een persbericht.

In een column op 27 juli in De Morgen beledigde Verhulst op "antisemitische wijze het Joodse volk dat - aldus de columnist - meende als door God uitverkorene Palestijnen te mogen vernederen en mishandelen en zich alles in de wereld te mogen veroorloven", herhaalt het Forum. "Verhulst zaait in die column haat met onvervalst, rabiaat antisemitisme", zei FJO-woordvoerder en journalist Hans Knoop begin augustus.

In een zaterdag in De Morgen gepubliceerd debat tussen Verhulst en Knoop zegt de schrijver aan het eind van het drie uur durend debat dat het hem spijt "dat hij mensen pijn doet". "Ik blijf inhoudelijk achter mijn column staan, maar betreur het als mensen zich gekwetst voelen. Ik had helderder het begrip Israëli's van Joden kunnen onderscheiden", zegt Verhulst. Met die woorden dient voor het FJO de zaak als afgedaan te worden beschouwd, aldus de mededeling.



Het FJO zal echter "niet schromen in mogelijk toekomstige casussen van onverbloemd antisemitisme alsnog een oordeel aan de strafrechter te vragen en blijft het betreuren dat een serieuze krant als De Morgen toegankelijk bleek voor een antisemitische column."