Fortnite-kamp erg populair deze zomer Redactie

02 juli 2019

07u38

Bron: VTM Nieuws 1

Fortnite is het populairste computerspel ter wereld. In het spel is het de bedoeling om je tegenstander uit te schakelen en zelf zo lang mogelijk zien te overleven. In Kortrijk is er net een kamp gestart waarbij kinderen tussen 9 en 12 het spel kunnen naspelen. Niet achter de computer dus, maar buiten met plastic geweren. Ze gaan er helemaal in op. Het kamp was dan ook snel volzet. Voor 5 voormiddagen Fortnite in de buitenlucht betalen de ouders 37,5 euro.