Forse natuurbrand op militair terrein in Brecht: zes hectare heide in brand Patrick Lefelon ADN

08 februari 2018

14u23

In het Antwerpse Brecht is vanmiddag brand uitgebroken op het militair domein Groot Schietveld, een natuurgebied met vooral heidevegetatie. Volgens de Brandweer Zone Rand gaat het om een omvangrijke brand van zowat zes hectare heide. Zes brandweerkorpsen uit de omgeving met gespecialiseerd bosbrandmateriaal zijn ter plaatse.

Volgens de brandweer is het vuur intussen onder controle en zal de brand dus niet meer uitbreiden. Er vielen geen gewonden en er is geen bewoning in de omgeving waar men hinder zou kunnen ondervinden van de rook. Er zijn dus geen mensen of woningen in gevaar.

"Op dit moment zijn zes korpsen van de brandweerzone Rand ter plaatse met gespecialiseerd materiaal. Dat zijn een dertigtal voertuigen en 70 brandweermannen. De federale politie stuurt twee helikopters: één voor verkenning en één om te blussen", aldus een woordvoerder van brandweerzone Rand.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vandaag waren er schietoefeningen aan de gang op het uitgestrekte militaire terrein. Mogelijk heeft dat de brand veroorzaakt, maar het is nog onduidelijk of er een verband is.

Op dit moment woedt een forse @natuurbrand op het groot schietveld te @GemeenteBrecht. Brandweer schaalt stevig op - luchtsteun onderweg ! Brandweer Zone Rand(@ BWZoneRand) link

Brand @GemeenteBrecht groot schietveld al voor een groot stuk onder controle - onze aanpak werkt ! Brandweer Zone Rand(@ BWZoneRand) link

De #brand op het Schietveld momenteel is onder controle. Er is geen risico voor overslag naar de bewoning. De brandweer blijft nog enkele uren nablussen op het terrein. Gemeente Brecht(@ GemeenteBrecht) link