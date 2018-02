Forse natuurbrand op militair terrein in Brecht: al zo'n 4 tot 5 hectare afgebrand

08 februari 2018

Op dit moment woedt een forse natuurbrand op het Groot Schietveld, een uitgestrekt militair terrein in Brecht. Volgens de brandweerzone RAnd is de brand rond 12.30 u ontstaan en is al zo'n 4 tot 5 hectare afgebrand. De brandweer vreest voor verdere uitbreiding. Het vuur rukt op richting Wuustwezel.