Forse kritiek op uitspraken Michaël Freilich (N-VA) over ontslag lde wetenschappelijke raad Kazerne Dossin: "Ongepast" "Goed dat ze opstappen", aldus Freilich

10 maart 2020

16u59

Bron: De Morgen, Belga 90 Kamerlid Michaël Freilich (N-VA) haalt fors uit naar de groep wetenschappers die ontslag neemt uit de wetenschappelijke raad van Kazerne-Dossin . “Goed dat ze opstappen”, oordeelt hij in een reactie in ‘ De Ochtend’ op Radio 1. “Alles wat ze doen is commentaar geven in de kranten.” Freilich krijgt vanuit verschillende hoeken kritiek op zijn uitspraken. De Ochtend’

Intussen hebben er al tien wetenschappers hun ontslag gegeven uit de wetenschappelijke raad die de Kazerne-Dossin begeleidt. Het gaat onder meer om historicus Bruno De Wever (UGent), ethicus Freddy Mortier (UGent), rector Herman Van Goethem (UAntwerpen) en mensenrechtenexpert Tine Destrooper (UGent), die gisteravond hun ontslag per brief bekendmaakten na een bijeenkomst met de raad van bestuur. Ook VUB-hoogleraar Dimo Kavadias voegde zich inmiddels bij het protest.

Het conflict komt er na het ontslag van directeur Christophe Busch, eind vorig jaar. Aan de grondslag ligt een meningsverschil over de functie van het museum. De instelling is opgezet om de Holocaust en jodenvervolging een plek te geven in een bredere historische context van mensenrechten. Stemmen uit de joodse gemeenschap willen een meer heldere focus op het Joodse leed. “Het enige wat we vragen is respect voor de Joodse gevoeligheden”, zegt Freilich nu.

Het meningsverschil barstte los toen Dossin te elfder ure een prijsuitreiking van Pax Christi aan Brigitte Herremans weigerde. Begrijpelijk, zegt Freilich nu. “Herremans is een wolf in schaapsvacht.”

“Bal in kamp van Vlaamse regering”

De Antwerpse rector Herman Van Goethem, tevens de bezieler van Kazerne Dossin, vindt dat de bal nu in het kamp van de Vlaamse regering ligt. “Er moet nu een politiek debat zijn op het niveau van de Vlaamse regering over de structuur, die moet veranderen”, zei Van Goethem in ‘De Ochtend’.

Freilich weet niet of Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bij wie de bevoegdheid ligt, nu met een initiatief moet komen. “Er is een raad van bestuur en die heeft alle kaarten in handen om het museum terug op de rails te zetten zoals het moet. Ik heb daar alle vertrouwen in.”

Uitspraken zoals ‘opgeruimd staat netjes’ zijn hoogst ongepast, bij uitstek in deze context Willem-Frederik Schiltz

“Fout en geweldig lomp” en “hoogst ongepast”

Voormalig N-VA-Kamerlid Peter Dedecker reageert op Twitter scherp op de uitspraken van Freilich. “Als uitgerekend deze zeer gerespecteerde vooraanstaande mensen vertrekken, die net expliciet hun uiterste best doen om met gevoeligheden rekening te houden en ook heel veel betekend hebben in het onderzoek naar deze thematiek, dan vind ik deze uitspraak fout en geweldig lomp", aldus Dedecker.

Volgens Groen-Kamerlid Jessika Soors is er “in tijden van polarisering en extremisme net nood aan meer herinneringseducatie”. “Dat Michael Freilich ervoor kiest om de kloof nog te vergroten, is onbegrijpelijk en zorgwekkend”, reageert ze.

Willem-Frederik Schiltz, Vlaams fractieleider van Open Vld, vindt de uitspraken dan weer ongepast. Hij valt onder meer over de opmerking ‘good riddance’. “We hebben het hier over mensen”, reageert Schiltz. “Uitspraken zoals ‘opgeruimd staat netjes’ zijn dan ook hoogst ongepast, bij uitstek in deze context. Kazerne Dossin heeft een stevig track record inzake de bewaking van de mensenrechten en de herdenking van de Holocaust. Laat ons die sereniteit bewaken.”

Het ontslag van de helft van de wetenschappelijke raad toont aan dat er iets niet goed zit bij Kazerne Dossin, vindt de liberaal. “Als men hier dan toch op wil ingaan, moet dit zowel met respect voor elkaar als met respect voor het instituut gebeuren. Concrete, positieve oplossingen aandragen doet Freilich niet. Hij speelt op de man, niet op de bal. Een spijtige zaak.”

“Morele gezag Kazerne Dossin is in het geding”

Het stadsbestuur van Mechelen reageert verontrust op de gebeurtenissen bij Kazerne Dossin. “De reputatie, het morele gezag, de maatschappelijke rol en de internationale uitstraling van het museum zijn in het geding”, zegt zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De raad van bestuur van Kazerne Dossin zelf laat weten nog steeds te werken binnen de visie en missie die ondersteund wordt door de Vlaamse regering. “Dit museum draagt fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan”, klinkt het.

“Dat dit niet bij woorden blijft, maar ook bij daden blijkt onder meer door de heropening van het vernieuwde Memoriaal in het kazernegebouw Dossin op de vooravond van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, het project Fake Images, de voortgezette samenwerking met de politie bij opleidingen en het huisvesten van tijdelijke tentoonstellingen, zoals de huidige expo ‘Unsung Heroes’ met fotoportretten van 50 vrouwen die hun verhaal delen over seksueel geweld en discriminatie.”