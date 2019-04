Forse kritiek op huisarts die tegen inenting voor mazelen pleit: “Hij creëert risico op epidemie” KVDS

11 april 2019

00u07 6 Binnenland Er is forse kritiek op de uitspraken van een Vlaamse huisarts over de mazelen in het VTM NIEUWS. Kris Gaublomme beweerde tijdens een reportage dat het inenten tegen de ziekte de immuniteit verlaagt en zelfs kan leiden tot astma, autisme en gedragsstoornissen. Iets wat door de wetenschap als je reinste onzin wordt omschreven. “Pure schande en gevaarlijk bovendien”, fulmineert minister van Volksgezondheid Maggie De Block op Twitter.

De uitspraken kwamen er naar aanleiding van een nieuwsitem rond een uitbraak van de mazelen in een wijk in New York. Daar is de medische noodtoestand afgekondigd en worden inentingen verplicht.

“Nevenwerkingen”

In de reportage kwam een Vlaamse huisarts aan bod die tegen een verplichte vaccinatie is. Volgens Kris Gaublomme zou die “nevenwerkingen” hebben en “de immuniteit van het kind onderdrukken”. “Gevaccineerde kinderen lijden vaker aan astma, allergieën, hyperkinetisme, leerstoornissen, slaapstoornissen, gedragsstoornissen en autisme”, klonk het in de reportage. Dat Gaublomme een controversieel figuur is en zijn uitspraken wetenschappelijk kant nog wal raken, werd daarbij niet vermeld.





Wel kwam de bekende viroloog Marc Van Ranst aan het woord, die de stellingen van de huisarts pareerde. “Behalve wat roodheid op de plaats van de inenting en wat koorts een paar dagen erna, zijn er geen nevenwerkingen. En mensen die zeggen dat het leidt tot autisme dwalen. Dat heeft niets meer met geneeskunde te maken, dat heeft met bangmakerij te maken.”

Onder meer minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet de uitspraken van Gaublomme niet passeren op Twitter. “Pure schande en gevaarlijk bovendien”, schreef ze. “Vaccins redden zo veel levens en deze non-believer trekt dat in twijfel.” (lees hieronder verder)

De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde riep op om de man zijn ideeën niet meer te laten spuien. “Levensgevaarlijk”, klonk het op Twitter, met een oproep aan de Orde der Artsen om Gaublomme op de vingers te tikken. (lees hieronder verder)

Ook de voorzitter van het Vlaamse Artsensyndicaat voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kon niet geloven wat hij hoorde. “Dit is inderdaad uitermate bedenkelijk”, twitterde Luc De Clercq. “Zo creëert hij het risico op een epidemie”, voegde cognitief psycholoog Wouter Duyck er nog aan toe. (lees hieronder verder)

Veeg uit de pan

Ook VTM NIEUWS kreeg een veeg uit de pan, omdat het de man een forum had gegeven. Hoofdredacteur Nicholas Lataire zegt dat dat nooit de bedoeling was. “Het item zat in een ruimer blok over de mazelen”, zegt hij. “Eerst brachten we een reportage over de uitbraak van de mazelen in New York, waarin duidelijk werd gewezen op het gevaar van de ziekte voor zwangere vrouwen en kleine kinderen. We vermeldden ook dat de inenting standaard in het inentingsprogramma van Kind en Gezin zit. Bovendien hebben we in de reportage ook viroloog Marc Van Ranst laten reageren op elke uitspraak van Gaublomme. Hij kreeg ook het laatste woord”, gaat hij verder. “Ik geef wel toe dat we de controversiële arts beter hadden moeten kaderen. We zullen er op onze ‘antwoordpagina’ op onze website later nog op terugkomen.”