Forse kritiek op André Flahaut die Cuba de hemel in prijst: "Uitzondering die we moeten aanmoedigen"

03 januari 2019

14u11

Bron: Twitter, RTBF 4 Cuba viert dit jaar 60 jaar communistische heerschappij, en dat wordt in het hele land herdacht. Maar ook bij ons vieren politici feest. Zo wenst ex-Kamervoorzitter en huidig minister in de Franse Gemeenschap André Flahaut de Cubanen op Twitter proficiat, en dat met de uitspraak dat Cuba “een uitzondering blijft in de regio die we moeten aanmoedigen”. Daar krijgt Flahaut nu forse kritiek op.

"De Cubaanse revolutie is 60 jaar oud”, tweette Flahaut gisterenavond met daarbij een foto van een muurschildering van de revolutieleider Che Guevara. “Tegen de populistische, reactionaire en racistische dreiging in die heerst in de VS en in Brazilië... Cuba blijft een uitzondering in de regio. Een uitzondering die we moeten aanmoedigen!”

La Révolution #cubaine a 60 ans: face à la menace #populiste, réactionnaire et #raciste qui sévit aux #USA comme au #Brésil... #Cuba reste une exception dans la région!! Une exception qu'il faut encourager! #60AniversarioRevolución

“PS-minister verheerlijkt regime dat voor honderdduizenden vluchtelingen zorgde”

Een uitspraak die kan tellen, wetende dat Cuba geen al te beste kaarten kan voorleggen als het om mensenrechten en persvrijheid aankomt. Hoewel het regime zijn strakke greep op de samenleving de laatste jaren beetje bij beetje heeft gelost, blijft openlijke kritiek en verandering van het systeem er taboe.



Flahaut kreeg dan ook meteen kritiek op zijn uitspraken, niet in het minst van zijn politieke tegenstanders. Volgens Kamerlid Theo Francken (N-VA) “verheerlijkt Waals PS minister regime dat voor 100.000den vluchtelingen zorgde, maar 1 partij tolereert - de communistische uiteraard - flagrant mensenrechten schendt en op de persvrijheidslijst 2018 op nr 172 tussen Noord-Korea, Eritrea en Syrië staat”. Hij verwijst ook naar het aantal asielaanvragen van Cubanen in Nederland, met als “hoofdreden de onmenselijke behandeling van homo’s en LGTBI”. “Een regime dat we volgens de PS en André Flahaut moeten ‘encourageren’.”

Franckens collega-Kamerlid Zuhal Demir hoopt dan weer dat “er een dokter in de zaal” is.

Waals PS minister verheerlijkt regime dat voor 100.000den vluchtelingen zorgde, maar 1 partij tolereert - de communistische uiteraard - flagrant mensenrechten schendt en op de persvrijheidslijst 2018 op nr 172 tussen Noord-Korea, Eritrea en Syrië staat.

"Bedroevend en verschrikkelijk”

Ook een aantal liberale MR-politici reageren fel. Kamerlid Gautier Calomne vraagt zich af “hoe u publiekelijk een dictatoriaal regime dat aan de kaak wordt gesteld door alle mensenrechteninstanties, kan aanmoedigen”. “Bedroevend en verschrikkelijk”, besluit Calomne.

De Franstalige econoom Bruno Calmant (VUB en UCL) vraagt Flahaut dan weer “of het geen tijd wordt te stoppen met de romantiek rond Che Guevara”. “De Cubaanse revolutie was een dictatuur. Daar is geen enkele twijfel meer over.”

Bij de blogger Marcel Sel klinkt het dat we in 2019 zijn. “En de PS promoot de dictatuur, het uitmoorden van tegenstanders (in groep door Che), de opsluiting van vakbondsleden, de afschaffing van de vrijheden, de eenheidspartij en de pers die aan banden wordt gelegd. Ik ben het niet die niet meer links is, het is links dat helemaal gek is geworden.”

Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous encourager publiquement un régime dictatorial, dénoncé par tous les organismes de défense des Droits de l'Homme ? Affligeant. Consternant.

Ne serait-il pas temps de quitter ce romantisme de Che Guevara. La révolution cubaine fut une dictature. Il n'y a plus aucun doute à ce sujet.