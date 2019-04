Forse daling werkloosheid bij de 55-plussers AW

01 april 2019

18u20

Bron: Belga 0 Vlaanderen telde in maart 183.828 werklozen, dat is een daling van 7,3 procent in vergelijking met maart vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters vandaag heeft vrijgegeven. Ook bij de 55-plussers zet de daling van de werkloosheid zich fors door.

Al bijna vier jaar op rij dalen de werkloosheidscijfers in Vlaanderen. In maart daalde het aantal werklozen in zowat alle groepen, maar opvallend is de daling van de werkloosheid bij de oudere leeftijdsgroep: -14,4 procent bij de 55- tot 60-jarigen, en -12 procent bij de 50- tot 55-jarigen.



Bij de 60-plussers is er dan weer een forse stijging van de werkloosheid, met 24,9 procent. Dat komt omdat zij zich nu ook beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt.