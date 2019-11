Fors minder rijbewijzen uitgereikt in Vlaanderen ttr

06 november 2019

06u29

Bron: belga 0 Vorig jaar zijn in Vlaanderen fors minder praktijkexamens afgelegd en rijbewijzen uitgereikt. Dat komt door de strengere voorwaarden, maar ook door het dalend enthousiasme bij jongeren, schrijft De Tijd.

In het Vlaams Gewest werden vorig jaar 122.357 praktische rijexamens op de weg afgelegd. Dat zijn er 15 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Goca, de groepering van erkende rijbewijsondernemingen. Het aantal uitgereikte rijbewijzen B krimpt in Vlaanderen al sinds 2014 licht, maar dook in 2018 plots fel omlaag.



De overheid reikte toen 60.013 autorijbewijzen uit, 18 procent minder dan in 2017. Dat is het laagste aantal in meer dan tien jaar, valt af te lezen uit cijfers van de FOD Mobiliteit. De daling gaat hand in hand met de strengere Vlaamse regelgeving.

Opmerkelijk is dat de appetijt voor het rijbewijs in Brussel en Wallonië, die hun regels pas later aanpasten, vorig jaar wel gestegen is. In Wallonië ging het aantal afgelegde praktijkexamens met 13 procent vooruit, in Brussel zelfs met 22 procent. In beide gewesten groeide ook het aantal uitgereikte autorijbewijzen, in tegenstelling tot in Vlaanderen.