Fors meer vacatures in land- en tuinbouwsector en bouwsector MDG

13 februari 2020

12u37

Bron: Belga 0 In januari 2020 werden ruim 28.000 vacatures gemeld bij de VDAB. Dat zijn er 13,4 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Voor het voorbije jaar gaat het in totaal om bijna 300.000 vacatures.

Vooral in de land- en tuinbouw en ook in de bouwsector is het aantal vacatures fors toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB die minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag heeft bekendgemaakt.

Moeilijker om geschikt personeel te vinden

Het is intussen een brede open deur intrappen, maar werkgevers hebben het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. In de afgelopen 12 maanden werden 295.574 vacatures gemeld bij VDAB. In januari 2020 alleen al werden 28.234 vacatures gemeld. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn dat er meer dan dubbel zoveel op een maand tijd.

Vacatures stijgen in land- en tuinbouwsector

Januari 2020 kende een aantal uitschieters. Zo is het aantal gemelde vacatures in de land- en tuinbouwsector met 137 procent gestegen in vergelijking met januari 2019. Voor de afgelopen 12 maanden gaat het om een stijging met een kwart. De stijging komt er vooral omdat land- en tuinbouwers sinds vorig jaar verplicht vacatures voor medewerkers moeten melden bij de VDAB.

Ook positief voor bouwsector

Ook de bouwsector trekt opnieuw aan in januari. Met 2.047 gemelde vacatures in januari, is er een stijging van bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Concreet worden vooral vacatures voor dakdekker schuine daken, sanitair installateur, binnenschrijnwerker en monteur van centrale verwarmingsinstallaties gemeld.

Vraag naar kortgeschoolden

Verder tonen de cijfers ook een stijgende vraag naar kortgeschoolden. Afgelopen januari werden meer vacatures gemeld voor mensen zonder diploma of maximum een diploma tweede graad secundair onderwijs. Met 11.300 vacatures is er een stijging van 17,3 procent in vergelijking met januari 2019.