Formateursnota De Wever: “Straf voor gemeenten die fusie weigeren” Astrid Roelandt en Dieter Dujardin

25 juli 2019

04u24 0 Bart De Wever wil een versnelling hoger schakelen in de fusies van de gemeenten. Dat blijkt althans uit zijn formateursnota. Na financiële stimulansen om gemeenten tot een fusie te brengen, zou ook gedacht worden aan sancties voor gemeenten die een fusie weigeren.

De poging van de regering-Bourgeois om zoveel mogelijk gemeenten tot een vrijwillige fusie aan te zetten, trok de voorbije legislatuur niet veel besturen over de streep. De Vlaamse regering zwaaide nochtans met een aantrekkelijk aanbod: per inwoner zou ze de gemeente 500 euro schuld kwijtschelden. Toch leidde dat ‘cadeautje’ uiteindelijk maar tot zeven nieuwe fusiegemeenten.

Nu lijkt formateur De Wever een stapje verder te willen gaan. In zijn formateursnota, die is voorgelegd aan CD&V, Open Vld en sp.a, wordt geopperd dat er ook gedacht moet worden aan een sanctionerend mechanisme. Hoe die sancties voor fusieonwillige gemeenten er dan moeten uitzien, is nog niet duidelijk. Het gaat dan ook maar om een passage uit een nota, waarover nog onderhandeld moet worden. Maar het is zeer waarschijnlijk dat ook de volgende Vlaamse regering op fusies blijft inzetten, en dat de ambitie daarbij toch wat hoger ligt dan zeven.



Bij sp.a, CD&V en Open Vld zijn er zowel voor- als tegenstanders. Voorzitters Wouter Beke (CD&V) en John Crombez (sp.a) zijn tegen het afdwingen van fusies, maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams Parlementslid Kurt Deloor (sp.a) hebben daar zelf al voor gepleit.



In de nota legt De Wever ook de afschaffing van de provincies opnieuw op tafel, een stokpaardje van zijn partij.