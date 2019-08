Formateur Jan Jambon (N-VA) start Vlaamse regeringsonderhandelingen op CD&V: “Afschaffing provincies bijzonder moeilijk voor ons” TT

13 augustus 2019

10u45 0 Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) start vanmorgen formeel de onderhandelingen op voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De gesprekken tussen N-VA, CD&V en Open Vld vinden plaats in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering in Brussel, en zullen als alles vlot verloopt enkele weken duren. Eind augustus of begin september moet de nieuwe regering dan van start gaan met Jambon als minister-president.

N-VA-voorzitter Bart De Wever, die sinds de verkiezingen van 26 mei optrad als informateur, stuurde gisteren zijn startnota naar twee partijen: CD&V en Open Vld. De andere partijen, inclusief Vlaams Belang, vielen daarmee definitief uit de boot. N-VA, CD&V en Open Vld hebben samen een meerderheid van 70 op de 124 zetels.

Tegelijkertijd schoof De Wever Jambon naar voren als formateur van de nieuwe regering, en dus ook als toekomstig minister-president. De Wever zal wel nog betrokken blijven bij de onderhandelingen aangezien hij de auteur is van de nota die de komende weken zal worden uitgewerkt tot een volwaardig regeerakkoord. Hij verklaarde vanmorgen bij aankomst te hopen “zo snel mogelijk” een Vlaamse regering te hebben.

Het is dus niet De Wever zelf die minister-president zal worden. Dat weet hij gisteren in de eerste plaats aan de verkiezingsuitslag van 26 mei. N-VA wilde meer dan 30 procent halen en federaal de Zweedse coalitie voortzetten of het confederalisme afdwingen. “We hebben de verkiezingen helaas verloren”, zei De Wever. “We moeten ons als partij aanpassen aan de omstandigheden en dat noopt ons tot beslissingen in de casting.”

“Onderhandelingen moeten nog gevoerd worden”

CD&V vaardigt voorzitter Wouter Beke en viceminister-president Hilde Crevits af voor de onderhandelingen. Crevits liet verstaan dat de startnota van De Wever voor haar partij geen finaal document is. “Ons partijbestuur heeft het licht op groen gezet, maar de onderhandelingen zullen wel nog gevoerd moeten worden aan de tafel.” Volgens haar is de nota niet te hard over bijvoorbeeld inburgering. “Je mag van iedereen iets verwachten, maar ik heb ook gehoord dat het de bedoeling is een warm en sociaal Vlaanderen te bouwen en dat doet ons veel plezier.” Volgens haar lijdt het “absoluut” geen twijfel dat de “Europese en internationale afspraken de leidraad” zijn.

Wel heeft CD&V het moeilijk met bijvoorbeeld de afschaffing van de provinciebesturen. “Dat ligt bijzonder moeilijk in onze partij, en dat weet de informateur ook. (...) Er staat veel nog niet in de nota, maar dat is normaal. Dit zijn krijtlijnen en de informateur heeft zelf gezegd dat die niet te nemen of te laten zijn.”

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten, die de onderhandelingen voert met Mechels burgemeester Bart Somers en viceminister-president Lydia Peeters, wilde bij aankomst geen inhoudelijke commentaar kwijt.

