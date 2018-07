Ford roept in Duitsland bijna 190.000 wagens terug vanwege probleem met koppeling

Redactie

20 juli 2018

16u34

Bron: Belga 0 Autobouwer Ford roept in Duitsland bijna 190.000 wagens terug. Bij een aantal wagens kan een deel van de koppeling loskomen, meldt een woordvoerder van het bedrijf. De kans bestaat dat ook in ons land wagens worden teruggeroepen, maar het is nog niet bekend over hoeveel wagens het dan zou gaan.

De problemen doen zich voor bij de modellen Focus, C-Max, S-Max, Galaxy en Transit Connect, bij wagens met een 1,0-, 1,5- of 1,6-liter EcoBoost-benzinemotor en zes versnellingen. Afhankelijk van de soort van koppeling en de staat waarin die verkeert, kan het probleem met een software-update opgelost worden. Het is echter ook mogelijk dat de volledige koppeling vervangen moet worden.

De terugroeping geldt voor verschillende Europese landen, maar over het totale aantal voertuigen is er nog geen duidelijkheid. Naast Duitsland worden ook zeker in Nederland wagens teruggeroepen.

Volgens woordvoerder van Ford Belgium Jo Declercq bestaat de kans dat ook in ons land wagens worden teruggeroepen. "We wachten nog op cijfers per land", klinkt het. Die informatie zou in de loop van volgende week bekend moeten zijn.

Eerder deze week meldde Ford al dat 550.000 auto's in de VS terug naar de garage moeten wegens een ander defect, dat volgens de woordvoerder van Ford niets te maken heeft met de Europese terugroeping. Door een probleem met de transmissie kunnen wagens in een andere versnelling staan dan het lijkt. Zo kan een auto gekoppeld zijn terwijl het lijkt of hij op de parkeerstand staat.