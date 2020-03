Foorkramers hard getroffen door coronacrisis WDw

27 maart 2020

09u44

Bron: Belga 0 Zo’n vijftig kermissen in ons land zijn afgelast door de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. "We hebben soms de indruk dat we vergeten zijn, dat we aan de kant worden gezet", betreurt Anthony Mastrovalerio, de Waalse voorzitter van de foorkramers, vrijdag in La Libre Belgique.

"De verspreiding van het virus moet stoppen, daar zijn we het allemaal over eens. We klagen niet over de regels, dat is normaal. Maar we mogen niet vergeten dat het gaat om zelfstandigen die nu geen inkomen hebben. Er wordt veel gepraat over horeca, bars en restaurants. Maar men vergeet soms de foorkramers. Wij hebben geen inkomen in deze tijden van crisis, terwijl de kosten en kredieten blijven lopen. Voor sommigen is het heel moeilijk. Het is een financiële ramp zonder weerga.”

"Hulp is geweldig om het hoofd boven water te houden, maar dat volstaat niet om al onze gederfde inkomsten te compenseren", aldus de voorzitter van de beroepsorganisatie.

Lees ook: Sinksenfoor in gevaar? Organisatie houdt rekening met mogelijke afgelasting