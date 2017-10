Foodies koken voor vluchtelingen in Duinkerke en jij kan meedoen LB

14u42 6 Facebook / Patrick Legein Vrijwilligers van de vzw Humain tijdens een voedselbedeling vorig weekend onder de vluchtelingen in Duinkerke. In samenwerking met de vzw Humain organiseert Eetavontuur, het Gentse kookplatform rond streetfood, aanstaande zaterdag een bijzondere kookworkshop. 'Koken voor gasten' is een initiatief van zaakvoerder Tom Vandenberghe. Samen met 30 enthousiaste foodies kookt hij voor 400 vluchtelingen gerechten uit zijn reiskookboek 'Singapore & Penang Street Food'. Jij kan één van die enthousiastelingen worden. Naast een fijn gevoel van medemenselijkheid belooft Vandenberghe een boeiende kookworkshop, een maaltijd met aperitief en het boek. Vrijwilligers van de vzw Humain en Eetavontuur gaan 's anderendaags de maaltijden uitdelen in Duinkerke.

"Eten is een basisrecht", stelt Vandenberghe, die met Eetavontuur kookworkshops organiseert, boeken rond streetfood uitbrengt en met zijn twee zaken Haven en noedelbar Ramen in Gent en daarbuiten een gevestigde waarde werd op het vlak van de Aziatische streetfood.

"De kennis en de bagage omtrent de wereldkeuken heb ik opgedaan in landen waar ik me altijd welkom heb gevoeld en waar me steevast eten werd aangeboden. Om die reden wilde ik iets terugdoen. Dus stelde ik de vzw Humain, die zich inzet voor vluchtelingen en migranten in onder meer Duinkerke, voor mijn dagopbrengst aan hen door te storten. Zij gaven echter de voorkeur aan iets dat meer weerklank zou vinden. Zo ben ik op het idee gekomen voor de vluchtelingen te koken en iedereen de kans te geven daar een steentje aan bij te dragen". (lees verder onder de foto)

rv Tom Vandenberghe.

"Vluchteling is geen bedreiging"

"Kijk, de immigratie kan je niet tegenhouden, daar ben ik van overtuigd. Over dertig jaar behoor ik in Gent als blanke wellicht tot een minderheidsgroep. Zelf was ik tot voor kort ook beïnvloed door het beeld van de vluchteling als een bedreiging, en de media voeden die angst. Maar vorig weekend ging ik met de mensen van de vzw Humain naar Duinkerke en door daar met vluchtelingen en hulpverleners te praten, ben ik meer te weten gekomen dan door de voorbije jaren de nieuwsberichten over het vluchtelingenvraagstuk te volgen".





"Door die gesprekken en die ontmoetingen is mijn schroom tegenover allochtone mensen ook verdwenen en ben ik erachter gekomen dat die angst onterecht is. Zowel onder de vluchtelingen als onder de vrijwilligers heb ik prachtige mensen ontmoet. Je blik verruimt enorm als je nog maar enkele minuten met een Afghaans jongetje op een versleten voetbal trapt. Die bal komt dan in een hoopje uitwerpselen terecht en dan besef je hoe ellendig de situatie van die mensen is".

Collectieve zorgplicht

"Het is me om mensenrechten te doen, maar het initiatief om voor de vluchtelingen te koken is ook een actie tegen de verrechtsing van de maatschappij. De vluchtelingenproblematiek is een Europees probleem dat ook op dat niveau moet aangepakt worden. Maar intussen vind ik het wel onze collectieve plicht als burgers om voor die mensen te zorgen. Het recht op asiel laat ik in het midden. Die mensen zijn hier, ze hebben recht op zorg. Onderdak, eten en drinken".

Als ondernemer wil Vandenberghe met zijn initiatief een statement maken. "Dat je wijzer wordt, milder ook, als je mensen ontmoet die hun thuisland achter zich hebben moeten laten". Daarom wil hij zaterdag de vrijwilligers die mee komen koken ook vertellen over zijn ervaringen met de vzw Humain in Duinkerke. "Het is de bedoeling de deelnemers blijvend te betrekken bij de zaak. Het mooie aan de werking van de vzw Humain is dat ze inspelen op specifieke noden. Zo is er een Afghaans gezin in Duinkerke dat een tent nodig heeft voor de komende winter". De opbrengst van 'Koken voor Gasten' (deelname kost 65 euro) gaat naar de vzw Humain.

Smeltkroes Singapore

Tijdens de kookworkshop staat de eetcultuur van Singapore centraal, een smeltkroes van Chinese, Indiase, Maleisische, Arabische en Europese invloeden. "De stadstaat Singapore werd groot door verschillende volkeren, en is dus het perfecte kader voor dit initiatief", zegt Vandenberghe. Meer info vind je hier. Inschrijven kan nog tot 16 uur morgen (vrijdag) via info@eetavontuur.be.