Fonds Emilie Leus lanceert sensibiliseringscampagne met ‘Marcske’ in de hoofdrol: “In wijn zit satan” AW

25 december 2019

11u31 0 Omdat deze periode er een vol feesten en recepties is, heeft het Fonds Emilie Leus een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd rondom dronken achter het stuur kruipen. In de hoofdrol niemand minder dan Herman ‘Marcske’ Verbruggen, verkleed als een pastoor én motard.

“In vino veritas, dicitur antiquitus, non, vobis dico: in vino satanas”, spelt hij de les aan enkele kerkgangers. Dat betekent zoveel als ‘In wijn zit waarheid, wordt in de oudheid gezegd, neen zeg ik u, in wijn zit satan’.

“Morituri te salutant, quando in carrum ineunt, domum petentes post potationem”, gaat hij verder terwijl een jonge knaap wat rode wijn inschenkt. Vrij vertaald betekent dat: Zij die gaan sterven, groeten u, wanneer ze in hun wagen kruipen als ze naar huis gaan na een zuippartij.

Plottwist: Marcske weigert de wijn, doet zijn gewaad uit en ruilt dat in voor een motorhelm. “Niet drinken en rijden”, klinkt het nog in de sensibiliseringsvideo terwijl Marcske wegrijdt met zijn bromfiets.

Fonds Emilie Leus

Emilie Leus was op 13 november 2009 het slachtoffer van een dronken chauffeur. De jongeman was zijn controle over het stuur verloren waarna hij Emilie (18) en twee van haar medestudenten, Laetitia (18) en Lauren (17) aanreed.

Een jaar later richtten de ouders van Emilie het ‘Fonds Emilie Leus’ op dat geld inzamelt voor sensibiliseringscampagnes en jonge verkeersslachtoffers steunt.