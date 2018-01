Folteronderzoek Soedan tegen eind januari afgerond? Commissariaat-generaal "onderzoekt nog hoe onderzoek gevoerd zal worden" ADN

16u00

Bron: Belga 5 EPA Beeld van een protest tegen staatssecretaris Theo Francken (N-VA) rond de repatriëring van Soedanese migranten en de vragen over eventuele folteringen, 30 december 2017. De regering heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen "geen strikte timing opgelegd" om het onderzoek naar de repatriëringen in Soedan af te ronden. Dat zegt een woordvoerster. Het CGVS "doet er alles aan om het onderzoek eind januari af te krijgen", maar "onderzoekt momenteel nog hoe het onderzoek concreet zal worden aangepakt".

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ligt al weken onder vuur binnen de federale regering omdat uit ons land gerepatrieerde Soedanezen bij aankomst in hun thuisland gefolterd zouden zijn. Het onderzoek naar wat er precies met de vluchtelingen is gebeurd, is in handen van het Commissariaat-Generaal. Dat onafhankelijk orgaan moet uitvogelen of de getuigenissen kloppen.

Het onderzoek zou rond eind januari klaar moeten zijn - tot dan blijven de repatriëringen richting Soedan al zeker opgeschort - maar "eigenlijk heeft de regering ons geen strikte timing opgelegd", zegt woordvoerster Gabrielle Baes.

Over het verloop van het onderzoek, en of de CGSV personeel ter plekke stuurt, wordt voorlopig niet gecommuniceerd. "De regering heeft ons opgedragen om het risico voor gerepatrieerde personen in Soedan te onderzoeken, en te kijken aan welke risico's ze daar worden blootgesteld. Wij zijn nu nog aan het onderzoeken hoe we het onderzoek gaan aanpakken."