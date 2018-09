Folklorefeest 'Uittocht van de Negers' in Henegouws dorp gaat niet door na bedreigingen TTR

14 september 2018

15u31

Het folkloristisch evenement La Grande Sortie des Nègres (de uittocht van de negers, red.) in Twee-Akren (Deux-Acren), een dorp net over de taalgrens vlak bij Geraardsbergen, gaat dit weekend niet door. Aanleiding zijn dreigementen, omdat de optocht racistisch zou zijn.

De organisatoren hebben vandaag beslist om het evenement af te gelasten, na overleg met de lokale autoriteiten. De organisatie ontving enkele dagen geleden al een dreigbrief, bevestigt burgemeester Pascal De Handschutter (PS).



In de optocht defileren elk jaar buurtbewoners, uitgedost als een Afrikaanse stam. Het gebruik herdenkt het bezoek van koning Boudewijn aan Congo bij de viering van de onafhankelijkheid. (Lees hieronder verder.)

Le racisme est bien présent en Belgique et même dans la culture belge.

Tous les ans à lieu "La grande sortie de Negres" à Deux Acren, fête populaire où les habitants se déguisent en noirs et commémorent la visite du souverain des belges au Congo "façon Hergé"

Dreigbrief

De dreigbrief werd verstuurd door Bruxelles Panthères (Brusselse panters, red.), een Franstalige organisatie die strijdt tegen raciale ongelijkheid. In de brief zegt de groep dat ze "alles zal proberen doen om de optocht te laten annuleren, met alle middelen die nodig zijn". Maar een woordvoerder van de beweging ontkent tegenover Belga dat men geweld wil gebruiken. Met de "middelen" wordt verwezen naar debat en sensibilisering, luidt het. "Men kan niet enerzijds kinderen een anti-racistische boodschap geven en zich anderzijds als zwarte verkleden in een land met zo een koloniaal verleden als het onze."

De burgemeester beklemtoont dat het de organisatoren zelf zijn die de beslissing hebben genomen om de optocht te annuleren. Maar hij verwelkomt de beslissing, omdat hierdoor de andere festiviteiten in de gemeente "sereen" kunnen plaatsvinden. De burgemeester ontkent een racistische connotatie.

De organisatoren zeggen op hun beurt dat ze de optocht laten annuleren, omdat ze geen ruzie of uitgebreide politie-aanwezigheid wilden. "Het gaat om een lokaal folklorefeest, zonder enige politieke boodschap, maar we respecteren de gevoeligheid van iedereen", aldus een lid van de Société Rue Culant.