Foetus gevonden op straat in Essen Patrick Lefelon

10 oktober 2018

21u02

Bron: eigen berichtgeving 0 Vanavond heeft een voorbijganger een foetus aangetroffen in de struiken naast de Beliestraat in het centrum van Essen (Antwerpen).

De man was met zijn hond op wandel en het was de hond die in de struiken iets opmerkte. De man verwittigde de politie die onmiddellijk de straat en de ruime omgeving afgrendelde. De brandweer plaatste een tent over de vindplaats en zorgde voor extra verlichting om de buurt uit te kammen.

Woordvoerder van PZ Grens, Patrick De Smedt: "Het is duidelijk dat het om een menselijke foetus gaat. Gespecialiseerde diensten en de wetsdokter voeren nu het onderzoek."

Antwerps parketwoordvoerder Lentl Jespers deelde mee dat de foetus 10 centimeter groot was en tussen 13 en 15 weken oud was.

"De wetsdokter moet uitmaken of de foetus levensvatbaar was. In dat geval kunnen wij te maken hebben met een illegale vruchtafdrijving. Dat is een strafbaar feit. Het kan echter ook om een miskraam gaan waarbij de zwangerschap spontaan werd afgebroken."