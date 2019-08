FOD Volksgezondheid wil aan scholen actief controleren op rookverbod in wagen SPS

08 augustus 2019

14u33

Bron: Belga 0 De inspectiedienst van de federale overheidsdienst Volksgezondheid denkt eraan om aan scholen en op andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn controles uit te voeren op de naleving van het rookverbod in de wagen als daar -16-jarigen aanwezig zijn. Dat zegt Paul Van den Meerssche, hoofd van de Controledienst Tabak en Alcohol.

De wetswijziging die een verbod invoert op het roken in de wagen in de aanwezigheid van minderjarigen jonger dan 16 jaar, is eind april goedgekeurd in de Kamer en is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. Over tien dagen wordt het verbod van kracht en het zal gelden in heel België.

De inspecteurs van de FOD Volksgezondheid kunnen niet controleren in het verkeer, maar rekenen erop dat de politie zal optreden als er een overtreding wordt vastgesteld, zegt hoofdinspecteur Paul Van den Meerssche. "Maar waar wij wel aan denken, zijn controles aan de scholen, juist voor en na schooltijd. Die zouden we vooral aan lagere en kleuterscholen uitvoeren, want daar is geen discussie mogelijk over de leeftijd van de kinderen.”

Van den Meerssche zegt wel dat de FOD Volksgezondheid de eerste weken en maanden wil sensibiliseren, en pas daarna zal overgaan tot verbalisatie. De straffen die verbonden zijn aan het overtreden van het rookverbod, kunnen oplopen van enkele tientallen tot enkele honderden euro's.

Samen met de uitgebreide wet op het rookverbod is vandaagook de wet gepubliceerd die de verkoop van tabak aan minderjarigen verbiedt. Momenteel ligt de leeftijdsgrens nog op 16 jaar. Dit verbod gaat op 1 november in.

Ook om dit verbod af te dwingen, plant de FOD Volksgezondheid extra controles in de omgeving van scholen - middelbare scholen in dit geval. Paul Van den Meerssche: "Deze wet zal ons werk gemakkelijker maken, want de doelgroep wordt homogener. Nu is enkel de verkoop aan -16-jarigen verboden. Ik denk dat de pakkans zal verhogen.”