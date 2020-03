FOD Volksgezondheid: “Geen wetenschappelijk bewijs dat ibuprofen risico's inhoudt” ttr

17 maart 2020

12u55

Bron: Belga 56 Er doen de laatste dagen allerlei berichten de ronde dat de inname van koorts- en ontstekingsremmer ibuprofen risico's het coronavirus zou verergeren. "Dat is niet gesteund op wetenschappelijk of klinisch bewijs", zo benadrukte interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. "Het is helemaal niet aangetoond dat dit bijvoorbeeld echt risico's inhoudt voor coronavirusinfectie."

Van Gucht voegde nog toe dat mensen best niet aan zelfmedicatie doen. "Als mensen geneesmiddelen willen nemen, dan overleggen ze best met hun huisarts", klonk het. "Zo is het altijd veilig.” De federale woordvoerders riepen de mensen op om sowieso hun informatie te halen via de officiële kanalen, zoals de website www.info-coronavirus.be, en niet zomaar geruchten te geloven.

Eerder deelde het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) mee dat er geen gepubliceerde klinische gegevens zijn over de mogelijke gevolgen van het gebruik van NSAID’S en corticosteroïden op het coronavirus. “Het is wel bekend dat NSAID’s en corticosteroïden kunnen leiden tot ernstige complicaties”, zegt het FAGG. Onder NSAID’s vallen zowel acetylsalicylzuur, met als merknaam bijvoorbeeld Aspirine, als ibuprofen, beter bekend als bijvoorbeeld Brufen, Nurofen of Junifen.

De verkoop van Dafalgan ging vorige week maal vier. “Vandaag is er nog genoeg stock en extra bestellingen zijn al geplaatst, maar aan dit tempo kunnen we binnen enkele dagen in de problemen komen”, zegt Eric Van Nueten, CEO van groothandel Febelco, dat ruim 3.200 apotheken belevert. De Algemene Pharmaceutische Bond krijgt signalen van hamstergedrag, ook door apothekers en groothandels die zich van een extra voorraad Dafalgan trachtten te verzekeren. De bond roept op om elke klant nog maar één doosje mee te geven.

