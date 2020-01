FOD Justitie verstuurt verkeersboetes nu ook digitaal via eBox HLA

29 januari 2020

15u43

Bron: Belga 0 Deze ochtend heeft de FOD Justitie voor het eerst digitale verkeersboetes verstuurd. Het ging al meteen om goed 5.000 stuks, maar dat cijfer kan in de loop van de dag nog oplopen. Dat gebeurt via de eBox, de digitale brievenbus van de overheid. Ook de FOD Financiën, de RSZ en de Federale Pensioendienst maken al gebruik van de eBox, die vandaag al door zowat 830.000 Belgen gebruikt wordt.

Enkel wie de die nu al gebruikt, kan een boete op die manier ontvangen. Die gebruikers krijgen sowieso per mail altijd een melding als die eBox een nieuw document bevat. De FOD Justitie beklemtoont dat het voorlopig om een overgangsfase gaat: overtreders krijgen tijdens die fase de boete zowel op papier als digitaal.

In de volgende fase zullen overtreders die eBox gebruiken enkel nog een elektronische boete ontvangen. Als er geen reactie komt op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, dan wordt de aanmaning nog altijd in beide formaten verstuurd.

Verkeersboetes voor bedrijven worden vooralsnog op de traditionele wijze verstuurd, al wordt er wel aan gewerkt om ook die boetes digitaal te bezorgen. Er loopt een analyse om nog meer 'producten' van de overheidsdienst via het beveiligde kanaal van de eBox aan de burger te bezorgen, maar het is nog te vroeg om te zeggen welk producten wanneer beschikbaar zullen worden in eBox. "We zijn er volop mee bezig", aldus Landtsheere. Elke dag verstuurt de FOD ongeveer 22.000 documenten die betrekking hebben op verkeersboetes.

"Het digitaal ontvangen van een verkeersboete is een volgende stap in het automatiseren van de keten", reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Ik juich alle maatregelen die werklast en papier kunnen verminderen toe."

De FOD Justitie legt er verder ook de nadruk op dat zij, en de politie, nooit betalingsverzoeken naar een privé-emailadres versturen. De overtreder ontvangt zijn boete steeds in de beveiligde eBox.