FOD Justitie nadat Kortrijkse €5.300 betaalde in plaats van €53: "Geen vergissing mogelijk voor wie via de website zijn verkeersboete betaalt” ADN

19 november 2018

16u27

Bron: Belga 0 Wie via www.verkeersboetes.be zijn boete betaalt, kan zich niet vergissen. Dat zegt de FOD Justitie naar aanleiding van de vrouw uit Kortrijk die 5.300 euro overschreef in plaats van 53 euro door een verkeerd geplaatste komma.

De FOD Justitie ontving vorig jaar op het speciale rekeningnummer waarop boetes moeten betaald worden 23,9 miljoen euro die niet gekoppeld konden worden aan een openstaande boete, zo schreef De Tijd al. "Mensen betalen maar vergeten de gestructureerde mededeling of geven de verkeerde op. Of ze betalen verschillende boetes in één keer, maar met de gestructureerde mededeling van de laatste boete", zo zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie.

"Sinds 24 maart van dit jaar sturen we die mensen een brief met de vraag om hun boete aan een juiste referentie te koppelen. De overtreder ontvangt een brief met een unieke code waarmee hij zijn betaling alsnog kan koppelen aan de verkeersboete via onze website www.verkeersboetes.be. Indien er binnen de tien dagen geen koppeling gemaakt kan worden met het betaalde bedrag, wordt het automatisch teruggestort", aldus Landtsheere.

Bedrag op voorhand ingevuld

Die automatische terugbetaling zit echter nog in een testfase, en dat is mogelijk een van de redenen dat de vrouw uit Kortrijk na zes maanden nog steeds geen terugbetaling heeft gekregen. "We gaan dit systeem pas implementeren als het 100 procent werkt", zegt Landtsheere. Een richtdatum is er niet.

De FOD raadt dan ook aan om verkeersboetes te betalen via de website: "Op een boete staat een pv-nummer en een unieke code. Wie die gebruikt op de website www.verkeersboetes.be kan zich niet vergissen van bedrag, want dat is op voorhand ingevuld. Er is ook geen gestructureerde mededeling, enkel een knop 'ik wil betalen'. Zo zijn vergissingen uit den boze".