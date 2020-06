FOD Financiën waarschuwt voor oplichters: “In periode van belastingaangifte meer gevallen” TTR

19 juni 2020

13u15

Bron: belga 26 De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt voor een “ware plaag” aan fraudeurs die tijdens deze periode van fiscale aangifte gezinnen en bedrijven proberen op te lichten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) lanceert vandaag ook een campagne tegen online beleggingsfraude. Dat meldt het FSMA in een persbericht.

De phishing of oplichterij kan zowel telefonisch, via sms of via e-mail gebeuren, waarbij zogezegd in naam van de FOD Financiën particulieren of bedrijven worden geviseerd. Bedoeling is geld of gegevens af te troggelen. De oplichters zijn in deze periode van fiscale aangifte extra actief. “Het is momenteel een ware plaag. Phishing is dagelijkse kost geworden”, aldus woordvoerder Francis Adyns. “Er zijn in deze periode van aangifte duidelijk meer phishing-gevallen.”

Het risico om in aanraking te komen met online beleggingsfraude is groter geworden door de coronacrisis, klinkt het bij FSMA. De campagne wordt via Facebook en Google gevoerd en moet mogelijke slachtoffers waarschuwen voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn.

De fraude is soms erg geraffineerd. In plaats van de officiële mail-extensie @minfin.fed.be wordt bijvoorbeeld @minfin.fgov.be gebruikt. “Soms gebruikt men officiële extensies van andere overheidsdiensten. Of wordt in plaats van punt een streepje gebruikt.” Ook de telefonische fraude gaat erg ver. “Onze ambtenaren bieden tijdens de aangifteperiode telefonische hulp aan. Er zijn al oplichters die zich via de telefoon voordien als een ambtenaar van Financiën en voorstellen om te helpen met de aangifte. Soms wordt zelfs het nummer van Financiën gekaapt.”

Campagne

De slagzin van de campagne is "Ongelooflijk aanbod? Begin met een nee”. Het doel van de campagne is bewustmaking voor online fraude en aanzetten tot voorzichtigheid. Op de FSMA-website kunnen bezoekers ook een online test doen om na te gaan hoe groot de kans is dat een aanbod frauduleus is. Het risico om met online beleggingsfraude geconfronteerd te worden, is tijdens de coronacrisis groter geworden omdat meer mensen online actief zijn, klinkt het.

Vorig jaar ontving de FSMA 1.127 fraudemeldingen, een stijging van 23 procent in vergelijking met 2018. Opvallend is dat sociale media steeds meer gebruikt worden door fraudeurs.

De FSMA publiceerde vorig jaar 138 waarschuwingen om consumenten te wijzen op de gevaren van bepaalde aanbiedingen. De Belgische gerechtelijke autoriteiten blokkeerden vorig jaar de toegang vanuit België tot 173 websites met frauduleuze aanbiedingen.

Ook op de site van de FOD Financiën staan tips over hoe fraude te herkennen en vermijden.