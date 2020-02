FOD Financiën organiseert eerste jobbeurs ttr

10 februari 2020

17u50

De federale overheidsdienst Financiën organiseert op donderdag 13 februari voor het eerst een jobbeurs. Bedoeling is om zoals elk jaar 1.500 mensen aan te werven, en de jobbeurs komt er vooral omdat het moeilijk is om fiscaal controleurs te vinden, zegt woordvoerder Francis Adyns.

“Fiscaal controleur is een knelpuntberoep en ook door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om controleurs te vinden”, zegt Adyns. Het is vooral om die jobs in te vullen dat de FOD de jobbeurs organiseert. Vorig jaar werden ongeveer 350 fiscaal controleurs aangeworven.

Tijdens de beurs in The Egg in Brussel kunnen mogelijke kandidaten de verschillende diensten leren kennen en met medewerkers praten. Een dag later, op 14 februari, worden meer dan 250 Nederlandstalige jobs en meer dan 120 Franstalige betrekkingen, hoofdzakelijk master- en bachelorniveau, gepubliceerd op de site van Selor. Het gaat naast fiscaal controleurs (18 wervingen beantwoorden aan dat profiel) ook over e-auditors, medewerkers transfer pricing, IT-testers en vertalers-tolken.

Vorig jaar zijn 1.170 statutaire ambtenaren en 330 Rosetta-banen (banen waarmee jongeren onder de 26 ervaring kunnen opdoen) aangeworven. Gemiddeld worden er de laatste jaren 1.500 personeelsleden aangeworven per jaar, en dat zal ook in 2020 het geval zijn.

Info op jobfin.be.