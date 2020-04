FOD Economie wil productie beschermingsmiddelen tegen coronavirus in kaart brengen WDw

02 april 2020

17u57

Bron: Belga 0 Op vraag van de Europese Commissie wil de FOD Economie in kaart brengen hoeveel bedrijven mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zouden kunnen produceren. De overheidsdienst lanceerde donderdag een oproep aan ondernemingen om zich kenbaar te maken.

Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton wil snel en op wekelijkse basis een Europees overzicht van de behoeften aan persoonlijk beschermingsmateriaal in de verschillende lidstaten en van het aantal bedrijven die deze uitrustingen zouden kunnen produceren.

De FOD Economie coördineert deze oefening in België. Het gaat daarbij niet enkel om ondernemingen die nu reeds actief zijn in de productie van beschermingsmateriaal, maar ook om bedrijven die klaar zijn om hun productielijnen aan te passen om mondmaskers, handschoenen, en ander beschermingsmateriaal te maken.



De Europese Commissie had eerder al initiatieven genomen om de standaarden voor de productie en het in de handel brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook hydro-alcoholische gels, 3D-printers en medische apparatuur, breed toegankelijk te maken en om geïnteresseerde bedrijven te begeleiden.

