FOD Economie: "Reizigers die een beroep doen op het Garantiefonds moeten geduld uitoefenen"

27 september 2019

11u20

Bron: belga 0 De federale overheidsdienst Economie vraagt reizigers die getroffen zijn door het failliet van Thomas Cook en die een beroep doen op het Garantiefonds Reizen, om geduldig te zijn. "Alles wordt in het werk gesteld om de klanten zo snel mogelijk te vergoeden. Het is echter onmogelijk om vandaag een precieze termijn te communiceren. We vragen bijgevolg aan de reizigers om geduldig te zijn", luidt het.

Wanneer de gedupeerde reizigers hun centen terug zullen zullen zien, is dus nog niet duidelijk. De absolute prioriteit van het Garantiefonds gaat momenteel naar de repatriëring van gestrande reizigers. De administratieve afhandeling van de terugbetalingsaanvragen gebeurt later. Gezien het groot aantal getroffen reizigers door het faillissement kan de afhandeling van de dossiers een tijdje duren. Alles wordt in het werk gesteld om de klanten zo snel mogelijk te vergoeden, zegt de FOD.

Op de website van de federale overheidsdienst Economie staat een overzicht van wat reizigers wel of niet moeten doen, zowel diegenen die al in het buitenland zijn als diegenen die nog gingen vertrekken. Zo raadt de FOD onder meer aan geen extra geld te betalen om de vakantie voort te zetten, mocht het hotel dit vragen. Wie al op vakantie is in het buitenland hoeft zijn reis niet te onderbreken.

Voor vragen kunnen reizigers de website van het Garantiefonds Reizen raadplegen en/of het noodnummer van de FOD Buitenlandse Zaken (0032 2 501 40 00) bellen.