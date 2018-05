FOD Economie lanceert test om digitale leeftijd te meten: win jij het duel met een 'digital native'? kg

16 mei 2018

10u28

Bron: Belga 1 De federale overheidsdienst Economie lanceert een online test om je digitale leeftijd te bepalen. In een online duel neem je het op tegen een 'digital native'. De FOD wil met de test de mensen bewust maken van het belang van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld voor het beroep of in het privéleven.

Slechts één Belg op drie heeft volgens het Belgische statistiekbureau Statbel goede digitale vaardigheden, zo meldt de FOD woensdag. Of jij nog 'mee' bent, kan je zelf ontdekken via Digitalduel.be. In een online test neem je het op tegen 'digital natives', degenen die zijn opgegroeid in het internettijdperk. De uitdagingen bestaan bijvoorbeeld uit het zo snel mogelijk opzoeken van het antwoord op een vraag, nepnieuwsberichten ontmaskeren, een veilige website herkennen, en meer.

Aan het einde kent de deelnemer zijn digitale leeftijd. "Is de deelnemer van bijvoorbeeld van 2018, dan is hij digitaal helemaal mee. Maar blijkt hij van de jaren 80 te zijn, dan kan de deelnemer nog heel wat vaardigheden ontwikkelen," verklaart Saskia Van Uffelen, CEO Belux bij Ericcson en 'digital champion' die voor België de Europese Commissie adviseert. Zij werkte mee aan het initiatief.

"Overal hoor je spreken over het belang van digitale vaardigheden. Daarom is het belangrijk te weten hoe ver jouw digitale kennis reikt", aldus Van Uffelen.