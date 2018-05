FOD Economie laat veiligheidsschoenen uit de rekken halen TTR

11 mei 2018

17u29

Bron: Belga 2 Na controle door de FOD Economie zijn vier modellen veiligheidsschoenen uit de winkelrekken gehaald omdat ze onvoldoende bescherming boden. Dat meldt minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) vandaag. In totaal werden 25 modellen onderzocht en bleek bij 12 modellen sprake van technische tekortkomingen.

De controles vonden plaats in 2016 en 2017. Het ging om veiligheidsschoenen voor professioneel en privaat gebruik. De inspecteurs bogen zich zowel over de technische als administratieve (gebruiksaanwijzing, CE-markering, enz.) kant van de zaak.

"Bij 12 artikelen werden technische tekortkomingen vastgesteld. Bij vier ervan waren die tekortkomingen zo ernstig dat we de producten hebben laten uit de rekken halen of terugroepen", legt de minister uit. Hij noemt het wel positief dat alle fabrikanten constructief hebben meegewerkt aan de controle en hun producten uit de handel hebben gehaald wanneer dat nodig was.