FOD Binnenlandse Zaken onderzoekt netwerkprobleem op verkiezingsdag

28 mei 2019

07u15

Bron: belga 4 binnenland De FOD Binnenlandse Zaken start een onderzoek naar de technische problemen op verkiezingsdag. Door een netwerkprobleem ondervonden sommige kanton-hoofdkantoren tussen 17 en 19.30 uur moeilijkheden om hun verkiezingsresultaten door te sturen naar de FOD. Dat zegt Peter Grouwels, woordvoerder van de overheidsdienst, vandaag in L'Echo.

Binnenlandse Zaken wil zo achterhalen waar de problemen zich echt hebben voorgedaan, zonder sancties in het vooruitzicht te stellen. "Want alle resultaten zijn uiteindelijk aangekomen, dankzij 700 technische interventies", aldus Grouwels.



De woordvoerder voegt eraan toe dat, ondanks deze problemen, de telling van de resultaten vroeger rond was dan bij de vorige verkiezingen in 2014. "In de week die komt zullen we tijd hebben om de procedures te evalueren."

"Men moet niet minimaliseren wat zondag gebeurde, maar globaal zijn de verkiezingen goed verlopen", aldus nog Grouwels.

