FNG, moederbedrijf van Brantano, vraagt faillissement aan kg

30 juli 2020

10u06

Bron: Belga, De Tijd 0 FNG, moederbedrijf van onder andere Brantano, vraagt het faillissement aan. Dat meldt De Tijd. Pogingen om nieuwe investeerders aan te trekken, zijn niet gelukt.

Het nieuws werd door de directie meegedeeld op een vergadering met de vakbonden en het personeel, zo schrijft De Tijd.

FNG kreeg vorige week een stevige opdoffer, die de doodsteek is gebleken. De banken toonden zich niet bereid om nog extra geld in de noodlijdende modegroep te steken. Volgens hen is de schuldenlast van het concern met meer dan 700 miljoen euro nu al veel te hoog. Bovendien maakt de coronacrisis een positieve evolutie steeds moeilijker. Dat betekent dat een belangrijke piste om vers geld op te halen, werd afgesloten.

Staking

Gisteren brak in verschillende vestigingen van Brantano overigens al een spontane staking uit. Vooral in Antwerpen en West-Vlaanderen besloten werknemers om de winkels niet open te doen. Aan de basis van de staking lag een vergissing. Het FNG-personeel, waaronder ook de Brantano-medewerkers vallen, kreeg van het sociaal secretariaat een individuele jaarrekening tot eind juli, terwijl dat document normaal pas na een volledig jaar wordt verstuurd.

