Fnac-werknemers gaan opnieuw aan de slag na staking kg

11 juni 2019

10u13

Bron: Belga 1 De werknemers van de vier Fnac-winkels die eind vorige week spontaan in staking waren gegaan, zullen vandaag weer aan de slag gaan. Dat heeft CNE-vakbondsvrouw Anne-Marie Dierckx gezegd. Maar ze sluit nieuwe acties niet uit.

De spontane staking startte vrijdag in de Fnac-vestiging in Luik en breidde nadien uit naar de winkel in Louvain-la-Neuve. Zaterdag legden ook werknemers in twee Brusselse winkels (City 2 en Gulden Vlies-galerij) het werk neer. Ze zetten stakingsposten op aan de ingangen, om klanten af te raden de winkel te betreden.

Uitstel

De actie had te maken met de aankondiging van de directie, eind februari, dat ze 57 arbeidsplaatsen wil schrappen. Het personeel verwierp al massaal een voorstel van de directie, en donderdag legden de bonden een tegenvoorstel op tafel. De directie vroeg daarop extra tijd, schrapte de vrijdag geplande vergadering en stelde voor op 26 juni weer samen te zitten.



Het uitstel maakte het personeel boos, zegt Dierckx. "De mensen leven al sinds februari met een zwaard van Damocles boven hun hoofd.” Bij Fnac België werken 456 mensen verdeeld over elf vestigingen.