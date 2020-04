FlixTrain bergt plannen voor verbinding Parijs - Brussel op JG

15 april 2020

10u37

Bron: Belga 0 Het Duitse treinbedrijf FlixTrain zal nog niet meteen naar België komen. Het had eerder aangekondigd vanaf 2021 een treinverbinding te willen opstarten tussen Parijs en Brussel, maar die plannen zijn voor onbepaalde tijd opgeborgen.

FlixTrain kondigde de geplande verbinding in juni vorig jaar aan. Het zou vanaf begin 2021 zeven keer per dag sporen tussen Parijs-Noord en Brussel-Noord, met stops in Saint-Quentin, Bergen, Brussel-Zuid en Brussel-Centraal.

De verbinding naar België was een onderdeel van de plannen van FlixTrain om in het kader van de liberalisering actief te worden op de Franse spoormarkt met vijf verbindingen. Behalve de lijn naar Brussel, was er onder andere ook sprake van Parijs-Bordeaux en een nachttrein Parijs-Nice.

Maar die plannen gaan de koelkast in, zegt het Duitse bedrijf vandaag. "De haalbaarheid van die verbindingen werd grondig onderzocht", klinkt het. "Op basis van die analyse hebben we beslist onze intrede op de Franse markt voor onbepaalde tijd uit te stellen, omdat de voorwaarden niet vervuld zijn om met een FlixTrain-treindienst te kunnen opereren."

FlixTrain hekelt de te hoge vergoedingen die het in Frankrijk zou moeten betalen om van het spoornet gebruik te kunnen maken. “Als daar iets aan gedaan zou worden, zouden we opnieuw over een eventuele lancering in Frankrijk kunnen nadenken de komende jaren", stelt het spoorbedrijf nog.