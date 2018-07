FlixBus-chauffeurs trekken aan alarmbel over Brussel-Noord: "Er worden messen getrokken en reizigers beroofd" EUROPESE BUSMAATSCHAPPIJ ZOEKT ANDERE STOPPLAATS HA

18 juli 2018

11u22

Chauffeurs van de Europese busmaatschappij FlixBus zijn de onveilige situatie aan Brussel-Noord beu. De maatschappij eist extra beveiliging en is naar eigen zeggen al op zoek naar een andere stopplaats in de hoofdstad. "Meerdere keren per week maak ik er bedreigende dingen mee", zegt een buschauffeur in Het Nieuwsblad.

Volgens de VRT veroorzaken bendes aan het station overlast en wachten ze de FlixBussen op om reizigers te beroven en hun bagage te stelen. Ook de chauffeurs worden bedreigd als ze willen ingrijpen, zegt een chauffeur in Het Nieuwsblad. "Het noodnummer in de bus wordt dikwijls niet eens beantwoord", hekelt de man. "We zijn het beu en eisen beveiliging." Volgens de chauffeur vindt er aan het station vaak intimidatie en geweld plaats, worden er messen getrokken en gebeuren er diefstallen en ruzies.

Nieuwe stopplaats

"De veiligheid van onze medewerkers en passagiers is onze topprioriteit", zegt FlixBus in een reactie aan de VRT. "We werken aan een oplossing om de situatie te verbeteren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten." De afgelopen maanden zijn er reeds verschillende maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. "Er is meer incheckpersoneel in dienst genomen, de bagageruimtes zijn uitgerust met camera's en er is een geïmplementeerde verplichte identificatie van alle passagiers bij het instappen van de bus", legt FlixBus uit.



Toch parkeren steeds meer chauffeurs hun bus, wanneer ze Brussel als eindhalte hebben, op een andere plaats dan aan Brussel-Noord, omdat ze zich elders veiliger voelen. De internationale busmaatschappij is naar eigen zeggen al op zoek naar een andere stopplaats in de hoofdstad. "Het moet gewoon veilig zijn", klinkt het.

Eigen veiligheidsagenten

Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel-Noord erkent het probleem. "Brussel-Noord is niet de veiligste buurt; het Maximiliaanpark, waar veel migranten samenkomen, ligt vlakbij. 's Avonds hangen zij vaak rond in de buurt van het station." Volgens Dereymaeker lopen er regelmatig meldingen van diefstal binnen. De politie doet volgens de woordvoerster wat ze kan. "We kennen de aankomst- en vertrektijden van de bussen en proberen onze patrouilles daarop af te stemmen, maar dat lukt niet altijd, omdat we ook andere taken hebben." Ook agenten in burger houden een oogje in het zeil. "We raden busbedrijven ook aan om zelf veiligheidsagenten in te zetten", besluit Dereymaeker.