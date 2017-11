Flitscijfers pieken: ruim 6.500 boetes per dag in Vlaanderen

Er worden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 6.500 bestuurders geflitst. Dat is het hoogste cijfer in vijf jaar, blijkt uit cijfers van de federale politie die VTM NIEUWS kon inkijken.