Flinke vertraging bij telling in Mechelen door computerproblemen kg

26 mei 2019

19u57

Bron: Belga 4 De computerproblemen waarmee het hoofdkantoor van kanton Mechelen werd geconfronteerd, lijken van de baan. “Het technisch probleem lijkt opgelost, de USB-sticks worden nu wel aanvaard maar we werken nog steeds niet op volle capaciteit”, zegt Theo Byl, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen.

In het kanton Mechelen kon in 79 stembureaus elektronisch worden gestemd; dat verliep vrijwel zonder problemen. Maar bij het ingeven van de usb-sticks met de resultaten liep het mis, waardoor om 19.30 uur nog steeds geen enkele stem kon worden geteld.



"De voorzitters zijn naar huis gestuurd maar moeten zich beschikbaar houden voor wanneer het euvel opgelost wordt", klinkt het. "De oplossing zal dus nog niet voor meteen zijn.”

Panne van drie uur

Het hele computersysteem lag een drie uur lang plat. Gedurende die tijd was het onmogelijk om de USB-sticks aan te melden in het centraal computersysteem. Rond 20 uur lukte dat plots wel.

“Het is onduidelijk wat het probleem was, maar omdat er niet meteen een oplossing leek te komen, hebben we alle USB-sticks aanvaard van de voorzitters en hen naar huis gestuurd. Nu het probleem is uitgeklaard, zijn we zelf alles aan het ingeven. Enkel wanneer er een probleem zou zijn met een bepaalde USB-stick wordt die voorzitter teruggeroepen, maar die kans is klein. We werken wel nog niet op volle capaciteit, het verwerken van alle USB-sticks zal minstens nog twee uur duren en als we pech hebben de hele nacht.”