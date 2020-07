Flink wat file op Vlaamse wegen: blokrijden richting kust met vertragingen tot meer dan 1 uur KVDS HLA

31 juli 2020

12u26 62 Het is druk op de Vlaamse wegen, onder meer in de richting van de kust. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Rond 14 uur staat er ongeveer 60 kilometer file en dat is meer dan gemiddeld. In Oostende zijn intussen alle stranden volzet, en ook in De Haan en Blankenberge is het druk. Via de dynamische verkeersborden is vrijdag rond 10.00 uur een systeem van blokrijden opgezet richting kust, meldt Peter Bruynickx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Zoals verwacht, zakken vrijdag heel wat mensen met de wagen af naar de kust. “Het is een traditioneel druk weekend en het tropische weer zorgt voor extra drukte”, zegt Peter Bruynickx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het was dan ook al sinds vrijdagmorgen pittig druk richting kust. Rond 10.00 werd tussen Wetteren en Drongen richting kust het systeem van blokrijden geactiveerd via de dynamische verkeersborden. Daar werd aan verlaagde snelheid gereden. De eerste files vormden zich om 11.00 uur. “Het gaat vooral om filegolven. Het verkeer staat niet blokvast en extreme situaties blijven voorlopig uit.”

De grootste problemen doen zich volgens de filekaart van het Vlaams Verkeerscentrum voor op de ring rond Antwerpen, de E313 van Hasselt naar Antwerpen, de ring rond Brussel en de E40 naar de kust. Op de E40 is er vertraagd verkeer in de buurt van Gent en ook verderop ter hoogte van Beernem. Door een ongeval op de E17 richting Gent in Destelbergen is het ook daar aanschuiven.

Wie via Antwerpen naar de kust rijdt, moet rekenen op een vertraging van meer dan een uur volgens de verkeersdienst van de vrt. Op de E40 verlies je 45 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Aalter.

“Drukste dag van de zomer tot nu toe”

Hoewel het grootste deel van de kust groen kleurt (rustig) op de druktebarometer, zijn er enkele gele zones (druk). Zo is het in het centrum en op de dijk en het strand van Blankenberge vrij druk. “Het is druk maar de drukte is niet te vergelijken met een normale zomerdag zonder corona”, zegt commissaris Philip Denoyette. De treinen die in de voormiddag aankwamen in Blankenberge hadden een bezetting van 70 tot 90 procent. Daarvan werden mensen omgeleid naar kalmere zones van de stad. In Blankenberge wordt de mondmaskerplicht zeer streng gecontroleerd. Zo schreef politie Blankenberge donderdag nog 69 processen-verbaal voor het niet, of niet correct dragen van een mondmasker.

Ook op het strand van De Haan is er veel volk. “Het is de drukste dag van de zomer tot nu toe, maar we moeten nog niet ingrijpen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). De drukte op het strand van De Haan ligt rond de 70 procent. Pas vanaf 90 procent worden zones afgesloten. Het overgrote deel van de mensen op straat in De Haan volgt de mondmaskerplicht goed op. “De regels zijn intussen gekend. De speeltijd is voorbij, dus er zijn geen excuses meer”, aldus Vandaele.

Verder kleurt de zone Het Zoute in Knokke ook geel op de barometer. “We volgen alles op op ons cameranetwerk en de situatie is onder controle. We zien ook dat mensen goed hun mondmasker dragen”, klinkt het bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

In Oostende zijn de centrumstranden waar moest worden gereserveerd volzet. Ook in het centrum en op de dijk is het er druk. “We zijn erin geslaagd om de mensen te spreiden. Mensen werden vriendelijk verzocht om naar andere, kalmere stranden te gaan”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). De treinen in Oostende kenden in de voormiddag een bezetting van 70 procent. Dat evolueerde tegen de middag naar een bezetting van 100 procent, gelet op het feit dat reizigers niet mogen rechtstaan in de trein. Ook wie met de auto kwam, werd omgeleid naar drukkere plaatsen in de stad. De overgrote meerderheid van de mensen in Oostende volgt de mondmaskerplicht goed op.



