Fleur verliest levensgezellin met wie ze in 24 landen wilde trouwen Karen Van Eyken

22 januari 2018

16u08

Bron: Facebook 7 Fleur Pierets en Julian Boom zouden in 24 landen gaan trouwen. Ze hadden alles verkocht en leefden uit hun koffer. Maar hun droomproject is uit elkaar gespat door een vreselijke ziekte. Julian (39) heeft vandaag de strijd tegen kanker verloren.

De Antwerpse Fleur Pierets maakte het overlijden van haar partner Julian P. Boom bekend via Facebook. Een paar weken geleden werden bij de Nederlandse vrouw meerdere tumoren vastgesteld. “Mijn prachtige vrouw, de liefde van mijn leven, is aan het sterven”, schreef Fleur toen op Facebook. Toen wist het koppel al dat Julian niet lang meer te leven had.

In 2016 werd de Nederlandse vrouw al met borstkanker geconfronteerd. Sindsdien leefden beide tortelduifjes heel erg gezond en hadden ze alcohol afgezworen. Toen wist Julian de ziekte nog succesvol te bestrijden maar dit gevecht viel niet meer te winnen.

Het kunstenaarsduo trouwde in België in 2012. Voor hun nieuwe kunstproject zouden ze een bruiloft houden in alle landen waar homo’s en lesbiennes mogen huwen. Daarmee wilden ze op globaal niveau mensen sensibiliseren voor LGBT-rechten.

Ondertussen waren Fleur en Julian al vier keer getrouwd en hadden naar eigen zeggen 18 fantastische maanden achter de rug. Als iémand had kunnen leven van de liefde, dan waren zij het.

Hieronder een fragment uit het VTM Nieuws van 21 oktober vorig jaar, toen Fleur en Julian elkaar het jawoord gaven in Antwerpen.