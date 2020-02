Fles formol breekt in Museum voor Natuurwetenschappen: 8 mensen naar ziekenhuis KVDS

04 februari 2020

12u39

Bron: Belga, RTL Info 0 De brandweer van Brussel heeft dinsdagmorgen 8 personeelsleden van het Museum voor Natuurwetenschappen naar het ziekenhuis gebracht nadat een fles met formol brak.

De brandweer rukte uit rond 11 uur, volgens de Franstalige nieuwssite RTL Info. Het incident gebeurde in een technische ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek. 8 werknemers van het museum hadden last van hun luchtwegen. Ze werden voor controle overgebracht naar enkele ziekenhuizen in de omgeving.





Het speciale HAZMAT-team van de brandweer nam in zijn speciale pakken de nodige maatregelen, maar de gemeten waarden formol bleken niet alarmerend te zijn. Het museum werd dan ook niet ontruimd. Bezoekers zouden geen enkel gevaar lopen. Een technisch team van het museum zal zich buigen over het opruimen van het chemische goedje.

