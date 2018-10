Flatgebouw ontruimd na verwoestende brand in Oostende Mathias Mariën

28 oktober 2018

12u26

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Honoré Borgerstraat in Oostende is deze ochtend even voor 11 uur een zware brand ontstaan op de bovenste verdieping van een flatgebouw. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het raam. Alle bewoners moesten geëvacueerd worden.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur in de living van het bovenste appartement, maar de oorzaak van de brand blijft voorlopig onduidelijk. Het volledige gebouw is onbewoonbaar verklaard.



Alle bewoners konden gelukkig tijdig geëvacueerd worden. De stad moet op zoek naar een oplossing voor twee gezinnen met drie en twee kinderen die voorlopig geen dak meer boven het hoofd hebben. Zij worden voorlopig opgevangen in een hotel. Behalve het flatgebouw deelde ook een auto in de straat in de brokken.

De brandweer van Oostende is nog steeds ter plaatse om na te blussen. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) is ter plaatse om de situatie van nabij op te volgen.