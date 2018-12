Flat onbewoonbaar na brand in Ukkel bvb

29 december 2018

13u58

Bron: Belga 0 In Ukkel heeft afgelopen nacht een brand gewoed op de tweede verdieping van een flatgebouw aan de Winston Churchilllaan. Daarbij vielen geen gewonden, maar de getroffen flat is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 02.00 uur uit in de woonkamer van de flat. Bij aankomst van de brandweer hadden bijna alle bewoners het gebouw al verlaten, behalve de bewoners van het appartement op de vijfde verdieping. Die hadden hun toevlucht gezocht op het balkon, maar omdat er geen gevaar was dat de brand zou uitbreiden, besloot de brandweer hen niet te evacueren.

De brandweer had het vuur ook snel onder controle, zodat de brand beperkt bleef tot de flat op de tweede verdieping. Die is wel ernstig beschadigd en is minstens tijdelijk onbewoonbaar. De juiste oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar van kwaad opzet is alvast geen sprake, aldus nog de brandweer.