Flashmob in Brussels winkelcentrum om te protesteren tegen fiscale politiek regering-Michel JM

28 april 2018

17u09

Bron: Belga 2

Een 60-tal mensen hebben zaterdagmiddag een flashmob gehouden in de McDonald's-vestiging in het Brusselse winkelcentrum Docks. Leden van de organisatie "Gang des Vieux en Colère" en jongeren verkleed als rusthuisbewoners kloegen er de fiscale politiek van de regering-Michel aan.

In het Brusselse winkelcentrum Docks kwamen ruim 60 actievoerders samen om een strijd aan te gaan met de fiscale politiek van de huidige regering. Ze organiseerden een flashmob in de McDonald's van het pand. Die plaats werd doelbewust gekozen omdat ook de fastfoodketen geniet van fiscale voordelen.

Lage belastingen

"Wij eisen een rechtvaardige fiscale politiek, een echte strijd tegen de fiscale fraude en het einde van de fiscale cadeaus aan grote bedrijven", klonk het bij de actievoerders. "Dat is nodig om onze sociale zekerheid en onze pensioenen te redden."

De actievoerders kozen voor McDonald's als locatie voor hun flashmob omdat het een van de multinationals is die geniet van fiscale voordelen, waardoor het bedrijf veel minder belasting betaalt dan eigenlijk zou moeten.

"Tussen 2009 en 2015 bedroeg het zakencijfer van de fastfoodketen in Europa 3,7 miljard euro, waarop slechts 16 miljoen euro belasting werd betaald" zeggen de actievoerders. "Dat betekent een belasting van 0,12 procent terwijl andere bedrijven in België normaal 33% aan belastingen betalen. De staat loopt op die manier meer dan 14,7 miljard euro mis."

Openbare diensten

"Dat geld zou beter geïnvesteerd worden in de openbare diensten zoals het onderwijs, het openbaar vervoer, of de gezondheidszorg", zegt Camille, één de actievoerders. "Met de belastingen die McDonald's uitspaart zou een rusthuis van 235 bedden een jaar lang kunnen werken. De belastingvoordelen zijn het gevolg van politieke keuzes. Heel wat multinationals maken bovendien niet alleen gebruik van lobbying om zoveel mogelijk belastingvoordelen te bekomen, ze zijn ook nog eens zeer bedreven in fiscale fraude op grote schaal."

De actievoerders roepen de regering dan ook op om die bedrijven te belasten zoals het moet en een efficiënte strijd te voeren tegen de fiscale fraude.