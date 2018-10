Flamingo steelt de show in natuurpark Het Zwin Mathias Mariën

06 oktober 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 8 Opvallende beelden uit natuurpark Het Zwin in Knokke-Heist: daar trippelt namelijk een ... flamingo vrolijk rond. Een uitzonderlijke situatie, aangezien ze in ons land normaal niet voorkomen. "De flamingo is van Duitse origine", klinkt het binnen het park.

Het dier is er al enkele dagen en is geringd. Het gaat om een kruising tussen een Chileense en een roze flamingo. Het levert alvast leuke beelden op. De verwachting is dat de flamingo, die waarschijnlijk verloren gevlogen is, nog een tijdje in het Zwin te bewonderen zal zijn.

Ontsnapt

De vogel in het Zwin draagt een rode kleurring aan de rechterpoot. De code op die kleurring wijst er op dat de vogel afkomstig is uit het Zwillbrocker Venn.

De Zwin-flamingo is in het wild geboren, maar stamt af van uit gevangenschap ontsnapte vogels. De waarneming is doorgegeven aan de mensen achter het kleurringproject. Dezelfde vogel wordt al sinds juni 2017 regelmatig waargenomen in verschillende gebieden net over de grens in Zeeland. Blijkbaar heeft hij nu het Zwin als nieuw plekje ontdekt.

"Aangesloten bij ganzen"

"Gelukkig zijn flamingo's zeer sociale dieren", aldus directrice Ina De Wasch. "Hij heeft zich ondertussen al aangesloten bij onze kolonie Canadese ganzen. We zijn enorm blij om te zien dat de flamingo zo leeft bij de bezoekers. We krijgen enorm veel leuke reacties, en het toont weer aan dat Het Zwin echt een beetje de internationale luchthaven voor vogels is."

Vorig jaar werd ook al de langstaartklauwier gespot in Het Zwin. Die soort werd nog nooit eerder in België gezien, het was pas de vijfde keer dat de Aziatische vogel in Europa opduikt.