Flamboyante agent had kwalijke reputatie: "Mijn rekeningen geplunderd terwijl ik zijn baby droeg" Inge Bosschaerts

20 april 2019

06u00 17 De politieagent die woensdagnacht in Wijnegem zijn vrouw en twee kinderen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, was geen onbesproken figuur. Peter P. (50) was als agent drie keer voorwerp van een tuchtonderzoek en ook na de uren verzamelde hij klachten van vrouwen. Rijke vrouwen. Die hij bewust opzocht en charmeerde, om ze daarna te bestelen en te bedreigen. Eén van zijn slachtoffers doet nu haar verhaal.

“Is ‘t gedaan tussen ons? Dat zullen we dan nog wel eens zien!” Met die woorden stormde politieagent Peter P. (50) woensdagnacht het café van zijn vrouw Dominique V. (40) uit. Thuis schoot hij met zijn dienstwapen hun dochter Jamie (11) en zoon Jack (9) dood. Daarna keerde hij terug naar het café om ook zijn vrouw te vermoorden en daarna zelfmoord te plegen.

Toen Sara* dat gisteren in deze krant las, kreeg ze het ijskoud. Zij had enkele jaren geleden een relatie met de politieman. “Ik las exact dezelfde woorden die ik zelf te horen kreeg toen ik het uitmaakte met Peter. ‘Is ‘t gedaan? Dat zullen we nog wel zien.’ Ik was geschokt toen ik dat las. Ben ik toen aan hetzelfde drama ontsnapt?”

