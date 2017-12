Flahaut: "De Wever blaast debat rond kernuitstap nieuw leven in om Francken uit de wind te zetten" LB

Bron: Le Soir, Bel RTL 38 Photo News Minister van Begroting in de regering van de Franse Gemeenschap André Flahaut. André Flahaut, minister van Begroting in de Franse Gemeenschapsregering, ziet een strategische overweging in de manier waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever de kernuitstap opnieuw op tafel gooide toen hij met Kerstmis stelde dat de federale regering dat dossier niet voor de verkiezingen van 2019 zal oplossen. Zo wil De Wever de aandacht afleiden van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken, die in opspraak komt nu blijkt dat Francken een aan hem gerichte nota van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), waarin hij wordt gewaarschuwd voor de risico’s die Soedanese migranten in eigen land lopen, naast zich zou hebben neergelegd.

Dat zei Flahaut vanmorgen op Bel RTL. "Francken heeft gelogen in het Parlement. Indien bewezen wordt dat hij bovendien gewaarschuwd was over de risico's, is dat een ernstig feit dat een rode kaart en een tussenkomst van de premier rechtvaardigt", zei Flahaut, zinspelend op het ontslag van Francken.

Instabiliteit binnen regering

In de démarche van De Wever, om van de kernuitstap een thema te maken in de federale en regionale verkiezingscampagnes, ziet Flahaut een afleidingsmanoeuvre van De Wever om zijn partijgenoot en kroonprins binnen de N-VA Francken uit de wind te zetten. "Ik zie dat problemen zich opstapelen", klaagt Flahaut. "En dit alles zorgt voor instabiliteit terwijl mensen net het tegenovergestelde nodig hebben".

CD&V was snoeihard voor Francken nadat die de premier niet had ingelicht over een geannuleerde repatriëring in januari. Gisteren gaven de christendemocraten aan dat ze nu het onderzoek afwachten naar wat er precies gebeurd is met de teruggestuurde Soedanezen, die naar eigen zeggen in hun land werden gefolterd.

Terwijl de rel rond Francken en de terugsturing van de Soedanese vluchtelingen die hij gelastte nog aan het nazinderen was, legde De Wever de vinger op een andere regeringswonde: de kernuitstap. De Wever gelooft niet dat de federale regering dat dossier nog voor de verkiezingen van 2019 zal oplossen. Volgens De Wever zal het dan ook een thema worden in de federale en regionale verkiezingscampagnes. "Ik denk dat de regeringsonderhandelingen van 2019 uiteindelijk het pleit zullen beslechten", zei hij daarover.

Dat viel erg slecht bij CD&V-voorzitter Wouter Beke. Als het van zijn CD&V en de andere regeringspartijen afhangt, gaan de kerncentrales wél dicht in 2025 - zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Gisteren, op Kerstmis, riep een schijnbaar onvervaarde Francken zijn aanhang op zijn tweet met een close-up van zichzelf en het opschrift 'voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid' te retweeten. "Bedankt voor de steun!", gooide hij er achter, met een hart en een vuist.

