Fitnessclubs en zwemuren voor vrouwen binnenkort verleden tijd? kg

19 april 2018

13u51

Bron: Belga 0 In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement is een verstrenging van het gelijkekansendecreet goedgekeurd. Dat moet discriminatie tussen mannen en vrouwen moeilijker maken. Volgens de Vlaamse ombudsdienst is het daardoor niet zeker dat zwemuren specifiek voor vrouwen of gescheiden sportclubs overeind zullen blijven.

De Europese Commissie vindt dat het Vlaamse gelijkekansendecreet niet duidelijk genoeg is over discriminatie tussen mannen en vrouwen. Het decreet laat immers een ongelijke behandeling toe bij bepaalde goederen en diensten, maar enkel als zo'n behandeling wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel.

Het nieuwe Vlaamse decreet volgt de Europese redenering, waarbij een onderscheid op grond van geslacht niet verantwoord kan worden, tenzij in heel specifieke gevallen.

"De tekst is hiermee strenger gemaakt", zegt Annelies D'Espallier, genderspecialist bij de Vlaamse ombudsdienst. "De Europese richtlijn staat toe om bijvoorbeeld een vrouwensauna of een vluchthuis voor vrouwen voor te behouden voor één geslacht. Gescheiden sportclubs of filmvoorstellingen staan niet in die lijst."

Omdat het om Europese materie gaat, kan worden vergeleken met het buitenland. "Voor gescheiden zwemuren aanvaardt men meestal dat het om een dienst gaat die is voorbehouden voor één geslacht, maar we weten het niet zeker", aldus D'Espallier. "We sluiten niet uit dat we dit op een gegeven moment aan een rechter gaan voorleggen, als we een goede zaak hebben. We moeten in dat geval bereid zijn om de zaak tot voor het Europees Hof van Justitie te trekken."

Zwemuren voor vrouwen zijn ingeburgerd in de meeste zwembaden en ook gescheiden fitnessclubs komen steeds vaker voor. Zo heeft marktleider Basic Fit al twee damesclubs in Antwerpen en liefst zes in Brussel.