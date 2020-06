Fitnesscentra mogen terug openen, zwembaden en wellnesscentra blijven gesloten AW

03 juni 2020

16u36 26 Vanaf 8 juni zijn alle sporten terug toegelaten, indoor én outdoor, met uitzondering van contactsporten zoals voetbal, basketbal en vechtsporten. “Zij dienen verder contactloos te trainen”, aldus premier Sophie Wilmès (MR). Ook de fitnesscentra mogen hun deuren terug openen “op voorwaarde dat ze het protocol volgen”.



Tot nu was sport enkel toegestaan in de buitenlucht met maximum 20 personen, en als één iemand daar de verantwoordelijkheid over nam en zorgde dat de afstandsregel gerespecteerd werd. Vanaf 8 juni wordt sporten ook indoor toegelaten, mits social distancing.



Ook de fitnesscentra zullen terug kunnen openen. “Wat sportinfrastructuur betreft: daar zullen net zoals elders protocollen gevolgd moeten worden. De kleedkamers en douches zullen niet toegankelijk zijn", verduidelijkt Wilmès. Verder moeten de zwembaden en wellnesscentra “in dit stadium gesloten blijven”.