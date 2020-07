Fitnesscentra ijveren voor heropening in Antwerpen en overwegen gerechtelijke stappen ADN

31 juli 2020

10u54

Bron: Belga 5 De beroepsvereniging voor fitnesscentra, Fitness.be, heeft vrijdag een campagne gelanceerd om te pleiten voor een heropening van de sector in de provincie Antwerpen, nadat woensdag een verplichte sluiting inging als een van de specifieke Antwerpse coronamaatregelen. Als de campagne geen positief gevolg krijgt, overweegt de sector gerechtelijke stappen. "Wij zouden een partner moeten zijn van de overheid", klinkt het. "Wij zijn niet het probleem, maar net een deel van de oplossing."

De campagne wordt nationaal gevoerd omdat Fitness.be absoluut wil vermijden dat het Antwerpse verbod algemeen wordt. De beroepsvereniging zegt de maatregel absoluut niet te begrijpen.

Streng protocol

"De sluiting is niet gebaseerd op feitelijke argumenten", vindt Eric Vandenabeele, directeur van Fitness.be. "Het enige waarop de politieverordening zich baseert is een studie uit Zuid-Korea in mei, maar het is net die studie die wij hebben gebruikt om de nodige aanpassingen te doen. Die info is dus totaal achterhaald.”



Vandenabeele stelt dat er een streng protocol bestaat binnen de sector en dat de meeste fitnesscentra zich daaraan houden. Er wordt gewerkt met een reservatiesysteem, social distancing wordt gegarandeerd door middel van gemarkeerde zones en verplaatste of buiten werking gestelde toestellen, er geldt een algemene mondmaskerplicht en er wordt maximaal geventileerd met verse buitenlucht, klinkt het.

Fitness.be promoot de sector net als deel van de oplossing omdat je in fitnesscentra ‘zowel aan je mentale als fysieke gezondheid kan werken’.

Economische schade

De economische schade van de verplichte sluiting is volgens Vandenabeele enorm. "Tijdens de eerste golf gaven veel klanten nog aan dat ze solidair wilden zijn en hun abonnement wilden laten doorlopen, maar nu zijn er steeds meer die zeggen dat ze het willen stopzetten", zegt hij. "Er is immers geen perspectief.”

