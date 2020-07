HUAWEI Gesponsorde inhoud Fit 4 summer powersongs: dit is de ideale muziek voor een goede workout Aangeboden door Huawei

Deze zomer werkt heel Vlaanderen zich in het zweet met de HLN Fit 4 Summer-routine van hln.be en topkinesist Lieven Maesschalk. En hoe doe je dat beter dan met een stel sublieme oortjes die de perfecte workout-tunes in je oren pompen? Maar hoe klinkt de ideale sportmuziek? Wel, wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat elk type sportoefening om een andere soundtrack vraagt. Een nummer waar je fantastisch op kan joggen is dus niet noodzakelijk ideaal als je aan het pompen bent. Dit zijn de ideale songs voor de meest populaire trainingen.

Conditietraining

Naast sportschoenen en een flesje water zijn een telefoon en oortjes de meest onontbeerlijke items voor een geslaagde loopsessie. En terecht! Uit een onderzoek van de Londense Brunel University blijkt dat naar de juiste muziek luisteren tijdens het duursporten je prestatie tot 15 procent kan verbeteren. Bij sporten als joggen, fietsen en roeien heeft het perfecte muzieknummer meer dan 135 beats per minuut (BPM). Vanaf dat punt pept de muziek je écht goed op om te blijven doorgaan. Op de website www.songbpm.com kan je zelf berekenen hoe hoog het BPM van jouw lievelingsliedjes is, maar wij delen met plezier ook enkele van onze favoriete loop- en fietssongs.

Onze selectie:

Physical - Dua Lipa (147 BPM)

Blinding Lights - The Weeknd (171 BPM)

No Limit - 2 Unlimited (141 BPM)

Rood - Marco Borsato (138 BPM)

Krachttraining

Spieren kweken kan je op vele verschillende manieren doen: met gewichten of met je eigen lichaamsgewicht, in de fitness of (zoals HLN Fit 4 Summer) gewoon op straat. Welke methode je ook verkiest, zorg ervoor dat je playlist bestaat uit nummers met 115 à 135 tellen per minuut. Kies liefst ook nummers met een repetitief ritme, zodat het natuurlijk aanvoelt om je oefening meerdere keren te herhalen. In de hedendaagse popmuziek vind je gelukkig veel nummers die aan die eisen voldoen. Maar ook tijdloze klassiekers als die van ABBA blijken ideale krachttraining muziek.

Onze selectie:

Rain on me - Lady Gaga ft. Ariana Grande (123 BPM)

Salt - Ava Max (128 BPM)

Are you with me - Lost Frequencies (121 BPM)

Gimme Gimme - ABBA (120 BPM)

Evenwichtstraining en stretchen

Bij wijze van cadeautje aan jezelf, sluit je je training best af met te werken aan je evenwicht en lenigheid. In tegenstelling tot joggen of gewichtheffen, vragen stretch- en balanceeroefeningen voor een meer ingetogen soundtrack die je niet te erg afleidt en je tot rust brengt. Drukke ritmes en prominente zanglijnen zijn hier dus uit den boze. Verder zoek je best naar nummers die tussen de 90 en 115 beats per minuut tellen. Die cocktail van vereisten brengt ons al snel bij genres als R&B, Indie Pop en Indie Rock. Aan jou de keuze!

Onze selectie:

Nightcall - Kavinsky (91 BPM)

Instant Crush - Daft Punk ft. Julian Casablancas (110 BPM)

Tous Les Mêmes - Stromae (110 BPM)

Breathing - Oscar and the Wolf (103 BPM)

